NÄDALA KOHT. Väljamurdmine tagahoovist

Sel kuul tahab Kivistik tagahoovist välja murda. Kui just midagi ootamatut ei juhtu, annab linnavalitsus esmaspäeval Tartu 7d maja ehituseks loa ja linna ühe märgilisema tänava äärde kerkib ärihoone. Selle taustal ei tohi unustada, et möödujale märkamatult on Kivistik juba alustanud ehitustööga endises Isu Aidas, kuhu peagi kolib veinibaar Mulks.