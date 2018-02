Aktsiaselts Viljandi Hambakliinik reklaamis 1. veebruari Sakalas suurelt, et on täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemiga liitunud. Seni polnud too asutus nagu enamik Eesti hambaravikliinikuid seda teinud, leides, et haigekassa kehtestatud piirhinnad ei võimalda pakkuda kvaliteetset ravi. Viljandi Hambakliiniku juhataja Kris Allik kirjutas oktoobris Sakalale lausa mahuka arvamusartikli, milles ta teemat hulga näidete varal selgitas.