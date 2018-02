Äärmiselt abivalmis mees

Udris räägib, et Mäemees on väga rahulik ja temaga pole kunagi, ei tööl ega naabrisuhetes, mingit ütlemist olnud. Hiljuti näiteks remontisid nad üheskoos maja treppi ja kõik sujus.

«Eldur suudab igas olukorras rahu säilitada ega karju kunagi, pigem lepib olukorraga ja üritab kohe head lahendust leida. Küllap on selline eluterve suhtumine ka tema hea tervise pant. Vaadakem kas või tema juukseid, mis on endiselt tumedad. Mina olen kümme aastat noorem, aga juba täitsa hall,» kõneleb naaber ning lisab, et kui kodumaja juures on mingeid olmemuresid, näiteks vahel häda kanalisatsiooniga, on Mäemees kohe platsis. «Tema on sellistel puhkudel alati A ja O.»