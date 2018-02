Viljandi peaarhitekt Olav Remmelkoor leidis tulevast hoonet hinnates, et see sobib ümbritseva keskkonnaga igati nii mahu kui välimuse poolest.

«See on täiesti tänapäevane maja, mis ei ürita kopeerida olnud aega ja arhitektuuri,» sõnas ta ning tõi välja, et ehitusel kasutatakse ka moodsaid materjale. Vastukaaluks klaasist fassaadile hoone külgedel aknaid pole ning Salto arhitektid Helin Vahter ja Ralf Lõoke on ette näinud, et need kaetakse alumiiniumsindlitega.