Olen aastaid põnevusega jälginud, kuidas Viljandi järvel Mulgi uisumaratoni korraldatakse. See ei ole just lihtne ülesanne, sest peaaegu igal aastal on Eestis loodusliku jääga kitsas käes. Loodetavasti saab tänavu edasi lükatud maraton ühel nädalavahetusel siiski teoks.