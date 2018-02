Kitsetall kosub küünlapoes

Aaviksaare talu perenaine Silvia Murro, kes peab kitsi ja töötab küünlapoes, märkis, et tall on neljapäevane, kuid pärast sündi ei hakanud ta emalt piima jooma. Nüüd on ta olnud abitoitmisel ja et ta päeval ikka korralikult süüa saaks, võttiski perenaine looma tööle kaasa.