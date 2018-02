Tee kohale vajuvad oksad raskendavad lumelükkaja tööd

Lume raskuse all tee kohale looka vajuvad oksad võivad ära lõhkuda teed lahti lükkava traktori tuled ja peeglid. Foto on tehtud eile päeval Mulgi vallas Kaarli külas.

Mulgi vallas 91 kilomeetri sõidutee lahtilükkamise eest vastutava Arne Lohu sõnul on viimase aja ilmadega taas pead tõstnud igatalvine mure: väikeste teede ääres kasvavad puud vajuvad lume all niimoodi looka, et suured sõidukid ei pääse puhtalt läbi.