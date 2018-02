Kunsti teha on raske. Elu ise ongi kunst

Küllap on fotokunstile (rõhuasetus sõna teisel poolel) paraja karuteene osutanud ka digitehnika kättesaadavus: tee klõps ja pilt ongi arvutis. Nii võib üpris lihtsalt arvata, et iseendale oluline foto pakub elamuse ka laiemale vaatajaskonnale. Just see on koht, kus žürii peaks oma sõna ütlema ja terad sõkaldest eraldama. Ei maksa karta, et näitusesaali seinad tühjaks jäävad. Miks mitte kutsuda osalema juba teada häid fotograafe, kes on näitustest kõrvale jäänud? Fotoklubi missioon ongi ju hea fotograafia juurde juhtimine ja selle propageerimine. Aastanäitus peaks olema kvaliteedi proovikivi, sinna pääsemine auasi.