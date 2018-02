Viljandis ammutatakse laupäeval inspiratsiooni

JCI Viljandimaa presidendi Arti Küti sõnul on Viljandis pead tõstnud aktiivsete noorte kogukond, kes ajab südamega Viljandi asja. Kütt näeb, et üha enam noori tuleb pärast ülikooliaastaid Tallinnast või Tartust tagasi Viljandisse sooviga siin kanda kinnitada, alustada ettevõtlusega ning anda Viljandile midagi tagasi.

Sellele kõigele hoo juurdeandmiseks ongi Arti Kütt pannud koos JCI-ga alguse inspiratsioonipäevade liikumisele. Päevade eesmärk on pakkuda aktiivsetele Viljandi inimestele tuge mitmekülgsete koolituste ja inspireerivate vestlusringide kaudu, kus osalevad oma ala tipptegijad.

Kütt toob välja, et juba on kokku lepitud ka teine inspiratsioonipäev «Ettevõtlikuna maailma», mis tuleb veebruari lõpus. Seal astuvad üles pakiroboteid arendava aktsiaseltsi Cleveron kaasasutaja ja JCI Viljandimaa auliige Arno Kütt ning Anneli Ohvril, kelle kaasabil on sündinud «Teeme ära!» maailmakoristus, «Minu Eesti» mõttetalgud ning teised keskkonna- ja sotsiaalprojektid.