Maramaa puiestee ääres seisva kiriku saal on moodne, suurepärase akustikaga ning mõnusalt soe. See on valminud vabatahtlike abiga ja pastor Allan Helde eestvedamisel. Tema asus kogudust teenima kaks ja pool aastat tagasi senise pastori Aamo Remmeli kutsel. Ehitamiseks saadi raha Uku tänava palvemaja kinnistu müügist ja koguduse liikmete annetustest.