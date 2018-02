«See maalapike keset Võrtsjärve on sinna jäänud jääajast,» tutvustas eesootavat avastusretke üks korraldajatest Levo Tohva. «Suvel on see kärarikas linnu- ja baarisaar, talvel üksildane ja loomulik killuke loodust keset laiuvaid jäävälju.»