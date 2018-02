Kas sõjaline või majanduslik julgeolek?

JULGEOLEKUTEEMA esilehel hoidmist on vajalikuks pidanud nii meie riigivõim kui ka meedia. Kui pidada turvalisuse peamiseks parameetriks relvastuse hulka per capita, siis selle poolest on tase ülikõrge. Küll mitte veel nii kõrge kui enne taasiseseisvumist.

Omaette küsimus on, kas tavakodanikule on relvastuse hulk ikka tähtsaim turvalisuse mõõdupuu. Ehk on hoopis tähtsam see, kas katus on pea kohal, kuidas on töökohaga ning kuidas saab pangale laenud makstud ja lapsed koolitatud? Elekter ja kütused on meil kallimad kui paljudel rikastel lähinaabritel.

Venemaa kritiseerimisele kulub meie eriti isamaaliste poliitikute ja sageli ka mõne meediakanali ajalimiidist üsna märgatav osa ning võimaliku kallaletungi tõrjumiseks kulutatakse üha rohkem maksumaksja raha. Samas, Venemaal on autokütus pärast meie valitsejate viimaseid ponnistusi kaks korda odavam. Aga autokütus on odavam isegi sellises rikkas riigis nagu Taani.

Tuleb tunnistada, et selleks kõigeks on meie suur naaber oma afääridega omajagu põhjust andnud. Paraku näitab töövõimelise elanikkonna väljavool, et lahkuvatele inimestele on sõjalisest julgeolekust tähtsam majanduslik julgeolek. Ei taha uskuda, et meie noored põgenevad Soome võimaliku sõjaohu eest.

Pealegi, meie riigiisadel ja ka mõnel meediategelasel näib olevat vajadus tõestada: näe, mujal, eriti Venemaal, on olukord palju hullem. Ehk ongi, aga tõelist peavalu hakkaksid meie juhtidele valmistama Eestis elavate inimeste võimalikud käitumismallid, kui Venemaa elanike elujärg peaks meie omast ette jõudma. Avarust ja loodusressursse neil selleks jätkub. Ja kui ajalukku tagasi vaadata, on vaesuse eest Eestist (Tsaari-)Venemaale liigutud ka vabatahtlikult, umbes nagu praegu Soome. Siberis, Krimmis ja Abhaasias, kuhu inimesed sadakond aastat tagasi paremat elujärge otsima läksid, on Eesti külad, kus meie õpetajad tänapäevalgi eesti keelt õpetamas käivad.

Eestis on paljud asjad väga hästi. Korruptsioon on suudetud hoida raamides, ajakirjandus on vaba, demokraatiaga tundub enam-vähem korras olevat. Aga on ka ohu märke. Kildkondlikke huve silmas pidades soovib üks populaarsust koguv partei hästi töötava kohtusüsteemi reformimist endale meelepärasemaks, sest tema vaidlus eksesimehega pihtapandud parteikassa teemal ei ole edukas olnud.