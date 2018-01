Ühistranspordikeskus ootab ettepanekuid liiniveovõrgu tihendamiseks

«Oodatud on kõik ettepanekud, mis on seotud liinide tihendamisega. On teada, et mitmesse Viljandimaa keskusesse (Mustla, Suure-Jaani, Võhma, Mõisaküla, Abja, Kõpu) soovitakse juurde saada õhtuseid busse. Küsimus on, mis kellast need bussid peavad liikuma ja kui tihedalt. Sama teema on hommikuste varajaste bussidega valdade keskustest Viljandisse,» on kirjas ühistranspordikeskus juhi Kaupo Kase läkitatud pressiteates.