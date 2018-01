Suusahooldusest võib jääda mulje kui lihtsakoelisest määrde peale nühkimisest, kuid tegelikkuses nõuab see toiming süvenemist ning täpsust.

Eesti talvel käib temperatuur tuntud headuses üles-alla. Et mõnusalt üles-alla saaks liikuda ka ees seisva Tartu maratoni tõusudel ja langustel, peavad suusad korralikult libisema. Kuidas aga määrida neid nii, et need aitaksid sõitu nautida võimalikult kaua, soovitavalt terve maratoni jagu?