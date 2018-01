Kommunikeerimine arendamise asemel

Millistest väärtustest juhindub erakond, kelle peamine tegevus on kõigutada valitsuse usaldusväärsust hüsteeriliselt räige meediapeksu abil? Kuidas saab pidada positiivseks sõnumeid poliitikutelt, kes veel hiljuti ise korruptsioonikahtlustuste tõttu kohtupingis istusid?

Tõeliselt positiivne sõnum viimases umbusalduse esitamise eelses pingelises õhkkonnas tuli hoopis sotside esimehelt Jevgeni Ossinovskilt, kes teatas teleuudistes soovist mitte osaleda selles üle võlli keeratud jamas. Selle ootamatu käigu peale läbis ühiskonda hetkeks pingelise õhustiku raugemise ootus. Kahjuks jäi see raugemine tulemata, sest umbusalduse lavastajad viisid oma etenduse lõppvaatuseni.

Igal aastal jätab kooli pooleli ligi tuhat last. Viimase 20 aasta jooksul on tekkinud maapiirkondades juba perekondi, kes on loobunud kõigest – ka toetustest. Neljarealiseks valmis ehitamata ülekoormatud Tallinna–Tartu maantee nõuab aina enam ohvreid. Eesti töötajad saavad neli korda vähem palka kui sama firma töötajad Soomes.