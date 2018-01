Kia Auto ja kutseõppekeskus sõlmivad koostööleppe

KIA Auto esindajad on tutvunud põhjalikult kooli õppekavade, tehnilise baasi ning autovaldkonna kutseõppe tasemega. Et ettevõttel on 11 edasimüüjat Eestis, kuus Lätis ning kuus Leedus, peab ta ülimalt oluliseks kvalifitseeritud tööjõu olemasolu teeninduskeskustes. Nagu andis pressiteate vahendusel selgitust kuseõppeksekuse arendusjuht Karmen Selter, on üks sobiva tööjõu leidmise viise koostöö kutseõppeasutusega.