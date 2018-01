Suvel lõpevad senised lepingud, mis on kehtinud kaheksa aastat. Nende järgi võivad sõitjaid praegu vedada ka niisugused bussid, mille tootja on valmistanudki ilma sõitjate turvavöödeta.

Osaühingu Automen Viljandi regiooni juht Urmas Saaremets ütles, et osal ettevõtte bussidest on turvavööd olemas, teistel aga mitte. «Täpselt nii, nagu tehas need kunagi ehitas,» nentis ta.