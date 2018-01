Et Sakala meeskonna esimesed katsetused suurema fopaaga ei lõpeks, palume nõuandeid jagama ja kätt hoidma Eesti ühe kõvema harrastuskalastaja Igor Naela alias Ixa. See on mees, kellele kalapüük on kogu elu. Ilma liialdamata. Teisipäevast laupäevani juhendab ta suuremaid ja väiksemaid tegijaid kalastuskaupluses ning kui selle ukse selja taga kinni lööb, tuiskab täies varustuses mõne veekogu kaldale.