Kui direktor on bändikaaslane

On esmaspäeva õhtupoolik. Mulgimaal on veel päris korralik talveilm: on külma, on lund. Karksi-Nuia muusikakooli maja ees peatub sinakas maastur, lastiks kolm neljandikku folkmetalbändist Metsatöll ja mitut sületäit uhiuusi rahvapille. Pillid on mõeldud kingiks Mulgimaa noorteorkestrile.