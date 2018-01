Linn proovib Männimäe lasteaia puhul kaht kärbest ühe hoobiga tabada, sest nagu nentis abilinnapea Kalvi Märtin, on ajaressurss piiratud ja projekti enam eraldi tellida ei jõua. Projekteerimis- ja ehitushange kitsendab tema hinnangul ehitajate ringi, sest firma peab olema võimeline projekteerima.

«Võimalus on, et pakkujaid ei tule piisavalt, aga oleme ajahädas ja teist lahendust ei paista olevat,» rääkis Märtin. Et linn ei tea veel, kui palju üks või teine töö kestab, ei saa tema ütlemist mööda öelda ka konkreetseid kuupäevi, millal lasteaedade töökorraldus muutub.