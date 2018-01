Kui Jakobsoni kooli esimeste klasside lapsed hakkasid eelmisel nädalal koolidesse saadetud ujumismütse juba kasutama, siis kõikides koolides pole olnud põhjust pakke veel avadagi, sest basseini minek on alles ees. Kõigil ühtviisi tuleb aga kolmanda klassi lõpuks aga ujumine selgeks saada.

Riigil on üllas plaan õpetada kõik praegused ja tulevased esimese klassi lapsed kolmanda klassi lõpuks korralikult ujuma. Viljandimaal on selle elluviimiseks keerulised tingimused, sest linnas on vaid üks sügav bassein ja ka maakonna omad pole kummist.