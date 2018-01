Esietendus läheneb. Heida pilk «Hipide revolutsiooni» proovisaali

«Hipide revolutsiooni» autor on üks tänapäeva Venemaa tunnustatumaid näitekirjanikke Mihhail Durnenkov. Lavastaja Juri Kvjatkovski on noorema põlvkonna vene lavastaja, kes paistab silma väga omanäolise käekirjaga. Tema töid on korduvalt nomineeritud Kuldsele Maskile. Kunstnik Ksenia Peretruhhina on koostööd teinud paljude oluliste vene lavastajatega ning võitnud kunstnikuna Kuldse Maski auhinna. Kostüümid loob Aleksei Lobanov. Venelastest lavastusmeeskonna on kokku pannud Märt Meos.