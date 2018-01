Algo Kärp sätib sammu kodustele maratonidele

Päev enne seda, kui taliolümpiamängudel osalevate sportlaste nimekiri lukku pannakse, ütles Itaalias treeninglaagris viibiv Algo Kärp, et tema emotsioonid käivad üles-alla: on pettumus ja nördimus, aga süüdistada pole peale enda kedagi.

«Seekord läks nii. Olen Itaalias olümpiaks valmistuvate koondisemeestega laagris, aga nüüd on päris selge, et mängudele ma ei sõida. Praegu on küll veel imeväike võimalus, aga seda ei saa isegi teoreetiliseks pidada,» rääkis Viljandi suusaklubi liige Algo Kärp eile ning nentis, et ega ta praegu meelsasti suusatamisest kõnelekski.