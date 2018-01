Mitu eakat langes rõivapettuse ohvriks

Maire Juus, kelle endise abikaasaga möödunud nädala algul see lugu juhtus, alustas jutustust sellest, et bussijaamas mehele ligi astunud naisterahvas oli küsinud, kas mees vene keelt räägib. Et mees on vene rahvusest, siis loomulikult rääkis. Siis oli naine rääkinud, et tuli Centrumist kokkuleppeid tegemast, et saaks neljapäevast laupäevani seal asju müüa, ja pakkunud müügiks kotitäit riideid.