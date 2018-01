Viljandi Uisutajate pöördumine

Kui Viljandi vallavolikogu otsustas anda Viljandi valla PKT projektile, Raassilla moto- ja vabaajakeskusele ligi poole miljoni euro suuruse omafinantseeringu, siis meie projekti realiseerumise eeldus oli, et Viljandi linn omandaks sihtasutuse Viljandi Jäähall asutajaõigused ligi 174 000 euro eest. See oli projekti erainvestorist partneri, osaühingu Lavo Kaubandus tingimus. Erainvestor lubas tasuda meie projekti omafinantseeringu summa ligi 270 000 eurot.

Kahjuks ei õnnestunud meil enam kui pool aastat kestnud läbirääkimiste ja arutelude käigus otsustajaid veenda, et projekt on linnale piisavalt perspektiivikas. Projekti ettevalmistamise käigus tõime (ka numbritena) välja keskuse potentsiaali kohalike elanike elukvaliteedi parandamise, linna mainekujunduse ning kogu Eestist ja väljastpoolt tulevate külastajate kujul. Ilmselt ei olnud me küllalt veenvad ja/või usaldusväärsed selle kõige tõestamisel.

Ka projektis kaasalöömise läbirääkimised praeguse sihtasutusega Viljandi Jäähall ei olnud edukad. Too on rahul praeguse olukorraga ega soovi panustada aastaringse jäähalli valmimisse. Ärilises mõttes on see seintega ümbritsetud jääplats ka praegusel kujul kestlik.

Lisainvesteeringute tegemine olmetingimuste parandamiseks ja väljastpoolt suure hulga uisuharrastajate juurdetoomiseks ei ole ärimehest omaniku silmis sihtasutuse toimimiseks hädavajalik. Küll aga oleks see andnud Viljandile Eesti mõistes väga erilise staatuse, rääkimata väljastpoolt tulevate uisutajate piirkonda jäetavast rahast.

Erinevalt veekeskustest, staadionidest, kinodest, teatritest ja muust sellisest on jäähallid Eestis suur defitsiit. Ja meie kliimas peagi ilmselt ainus viis harrastada talispordialasid kauem kui üks kuu aastas. Meie laste ja noorte vähest liikumisaktiivsust silmas pidades tuleks selle faktoriga kindlasti arvestada.

PALUME KÕIGILT Viljandi uisusõpradelt vabandust, et andsime neile asjatut lootust uisutada peagi soojas ja mugavas jäähallis. Täname meid väga palju aidanud firmasid, eelkõige VMT Ehitust, kes tegid meile kõik hinnakalkulatsioonid ja lubasid teha vajalikud ehituslikud eelprojektid. Samuti ühte Eesti paremat projektikirjutajat Sille Talvet-Unti, kes andis meile nõu projekti koostamise juures ja oli valmis rahastusprojekti lõppvariandi kirjutama.

Kahjuks läks kogu töö vett vedama ja me ei suutnud viimaste eurorahasummade jagamisele isegi kandideerida. Nüüd tuleb jätkata samamoodi nagu seni. Plekitahvel plekitahvli järel ja kivi kivi kaupa nokitseme edasi. Sellega me saame hakkama, õnneks on meil tugev entusiastide tiim.