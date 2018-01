Poolteist kuud aknaid lõhkunud teismelised jäid politseinikule vahele

Seda, kui palju aknaid poolteise kuu jooksul Karksi-Nuias lõhuti, ei tea täpselt veel keegi. Foto on illustratiivne.

​Möödunud nädalavahetusel kaht Karksi-Nuias aknaid lõhkuvat noorukit varitsenud piirkonnapolitseiniku tegevust saatis edu ning enam kui kuu aega väikest linna hirmu all hoidnud teismelised lõhkujad saadi kätte.

Sündmused Karksi-Nuias said politsei teatel alguse möödunud aasta lõpul, mil kohalikud politseile mitmel korral lõhutud akendest teada andsid. Teated huligaanidest sagenesid jaanuari keskel, mil ainuüksi ühe nädalavahetuse jooksul laekus politseile järjest kolm teadet, et Tartu maanteel on aknaid lõhutud.