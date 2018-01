Uisurajal saab presidendiga mõõtu võtta

Tuleval pühapäeval sõidetakse Viljandi järve viiekilomeetrisel ringil üheksas Mulgi uisumaraton, mille 30-kilomeetrisele distantsile on end kirja pannud ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

«Korraldamist see otseselt ei mõjuta, pigem saame natuke rohkem tähelepanu. President on ju ikkagi avaliku elu tegelane,» lausus Mulgi uisumaratoni korraldaja Kristjan Kivistik. «Eelmisel aastal osales ta ka ja see oli igal juhul tervitatav.»