Repliik. Lihanäljas vireleva Euroopa regressioon

«Kasvav loomse toidu vajadus» on uus moetermin, mille tõi maaeluminister Tarmo Tamm hiljuti kaasa Berliini põllumajandusmessilt, kus ühel konverentsil tõdesid ministrid, et liha ei tohi eurooplaste toidulaualt puududa. Ühesõnaga, Euroopa loomakasvatused võtku tootluses juurde, et nuumata liikmesriikide kooris korisevaid nõudlikke kõhte loomse valguga.