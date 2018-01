Kõrge veetase pärsib kalapüüki, aga mõjub järvele hästi

Kalurid Ants Leiaru (vasakul) ja Marko Vaher on nädala jagu teinud jääpüüki. Saak on jäänud eelmiste aastate omast kasinamaks, aga mehed ei lase pead norgu. «Kaluritele on saaki alati vähe, aga aitab sellest ka,» sõnas Marko Vaher.

FOTO: Elmo Riig