Maanteeamet kulutab 86 000 eurot sõnumile, et talvel on tee libe

Vastates küsimusele, kas talvel libedaks muutuvatele teedele tähelepanu juhtimine ei ole liiga ilmselge asja meeldetuletamine, vastas Lorents, et viimaste aastate soojad talved on liiklejaid mõjutanud ning nad kipuvad talviseid tingimusi unustama.

«Seda, et talvel võib tee libe olla, tuleb alati meeles pidada. Oluline on, et liikleja seda endale teadvustaks ning valiks teeoludele vastava sõidustiili,» rääkis Lorents. «Samuti võivad teeolud temperatuuri kõikudes järsku muutuda. Teehooldajad on valmis ning töötavad seisunditasemetes kehtestatud nõuete järgi, mis tähendab, et nad on kohal kahe, nelja, kaheksa või 24 tunni jooksul.»