Järve ääres elavad viljandlased on valmis spaa vastu kohtusse minema

Sellisena on detailplaneeringut varem avalikkusele näidatud. Randa, otse Bangalo ette on kavandatud kuuekorruseline hotell ning sellest vasakule parkla. Teine veekeskus võiks kerkida paarisaja meetri kaugusele ning praegusele tühjale platsile Järve ja Roo tänava vahele tuleksid eramajad.

Viljandi järve rannale kõige lähemal elavad inimesed on veendunud, et nende majade ja järve vahele kavandatavast spaast ei tule muud kui kolearhitektuuriga hotell ning seda ei tohiks sinna lubada.

Neljapäeval hakkab linnavolikogu arutama, kas võtta detailplaneering vastu ja avada ranna äär kuuekorruselise spaahotelli rajamiseks. Kõik ettevalmistused on selleks tehtud, pikad vaidlused möödas ning maavanemalt on detsembri keskel saadud korraldus, et lähikonna elanike vastuseisust hoolimata on kogu protsess olnud seaduslik ja planeeringu võib kinnitada.