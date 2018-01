Sisseränne panustab majanduskasvu

Kummastavana mõjub ka asjaolu, et kui varem on otsitud korrelatsiooni majandusnäitajate ja väljarände vahel, siis enam ei näi need seosed kehtivat. Sarnaselt Eestiga on nii Lätis kui Leedus tööpuudus viimastel aastatel jõudsalt vähenenud ning palgad oluliselt kasvanud. Sellest hoolimata pole see pannud teisi baltlasi kodumaale jääma ega naasma.

Ühe põhjalikuma analüüsi Ida-Euroopa väljarändest on 2016. aastal koostanud rahvusvaheline valuutafond IMF. Positiivsena tuuakse selles välja, et isiklikul tasandil on idaeurooplaste väljaränne olnud kindlasti edulugu, aidates inimestel parandada oma elustandardit märksa kiiremini, kui see oleks saanud sündida koduriigis. Nendel inimestel aga, kes on otsustanud oma sünnimaale truuks jääda, on ulatuslik väljaränne elu halvemaks muutnud.

IMF-i hinnangul ongi Ida-Euroopa rändelaine puhul suurim oht niinimetatud nõiaring, kus noorte ja haritud inimeste lahkumine aeglustab päritoluriigi majanduskasvu, kuid kiirendab sihtriigi oma, tekitades jääjates seega veelgi suuremat motivatsiooni elukohta vahetada. Mida ulatuslikum ränne on, seda raskem on madalama elatusstandardiga riigil jõukamatele järele jõuda.

IMF-i hinnangul on väljaränne üks peamistest põhjustest, miks Ida-Euroopa tootlikkuse kasv on olnud prognoositust aeglasem ja kvalifitseeritud tööjõu puudus niivõrd terav. Samas raportis on leitud, et Lätis ja Leedus oleks ilma väljarändeta võinud majanduskasvu tempo aastatel 1995–2012 olla aastas keskmiselt 0,6–0,9 protsenti kõrgem.

Rände mõju võib olla aga ka positiivne. Nii mõnegi Eesti ettevõtte puhul on välisturgudel edu saavutamise juures väga suurt rolli mänginud just mõne välismaalt naasnud eestlase värbamine. Eestlase, kel on parimad kogemused, kuidas endises elukohariigis äri teha, ja seal ka laialdane tutvusvõrgustik. Lisaks aitab töökogemus välismaal juurutada siin uusi äriideid ja töövõtteid.

Selle eelduseks on muidugi inimeste naasmine, mis Eesti puhul juba silma paistab, kuid teistes Baltimaades veel nähtav ei ole. Tähtis on mõistagi ka inimeste vanus. Need, kelle ilus idee on naasta kodumaale pensionäripõlve pidama, panustavad koduriigi majandusse märkimisväärselt vähem.

IMF-i raportis tõstatatakse ka küsimus koduriiki saadetava rahalise abi mõju kohta. Ehkki Eesti puhul pole see nii suur teema kui näiteks Rumeenias või mõnes teises vaesemas riigis, sõltuvad ka siin paljud leibkonnad perepea Soomest saadetavast sissetulekust. Kuigi analüüsi kohaselt on säärased rahasiirded kaasa toonud tarbimise kasvu, ei aita need kompenseerida riigi majandusele tervikuna sündinud kahju.