Ürgne vabadus pealpool pilvi

Ranno Tasane on täitsa tavaline eesti mees. Teeb tööd ja näeb vaeva. Vahepeal puhkab ka. Selleks aga peab ta endale märsi selga siduma ning paluma piloodil end lennukiga nii umbes nelja kilomeetri kõrgusele lennutada. Taevast maa poole vihisedes saab ta aru, miks elu ikkagi on elamist väärt.

Tasasel on taskus ehitaja kutsetunnistus, kuid töötanud ta sellel alal pole. Põhjuseks ehitusbuum, mis tema ametinimetuse sõimusõnaks muutis. Nii on ta oma argise elu pühendanud hoopis metsandusele. Et kõik oleks ornungis, lõpetas ta möödunud kevadel täismehena ka Luua tehnikumi ning on nüüd kvalifitseeritud metsameister.