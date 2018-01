Külma vastu leiab rohtu

Miinuskraadidest muutub jalgealune libedaks ja näonahk kuivaks, kuid mitmesuguseid abinõusid silmas pidades on võimalik nii sportides kui ka koeraga jalutades ebamugavusi ja külmakahjustusi vältida.

Viljandi Rademari kaupluse juhataja Krister Kallas nentis, et õues higistamiseni trenni tehes on soovitatav kasutada spordipesu, sest see kuivab seljas kiiresti ära. Kui minnakse aga kelgutama või koeraga metsa jalutama, sobib hästi näiteks meriinovillast paksemat sorti aluspesu.