Nädalavahetusel lustis uisuradadel sadu inimesi

«Mulle meeldis ühe inimese kommentaar, et viljandasele on uisurada inimõigus. See peab olema,» tähendas Kristjan Kivistik Viljandi rattaklubist ja rääkis, et jääl on puhas nii 5- kui 11-kilomeetrine ring Männimäe pool. Viimati nimetatu maratoni ajal kasutusele küll ei lähe, aga niisama uisutada saab seal ikka.