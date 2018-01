Repliik. Suusa- ja lauahuntide pidupäevad

Ilmataat sättis end jaanuari keskpaigaks talvelainele ning eelmisel nädalavahetusel olid suusa- ja lumelauasõbrad Eesti suusakeskustes laskumisemaitse suhu saamiseks nõus pikas-pikas tõstukijärjekorras seisma. Juba kogenud mäehunt teab, et Eesti nõlvadel võtab vastupidises suunas ehk mäest üles sõitmine laskumisest tunduvalt kauem aega, aga mõistagi on talisportlastele need paarkümmend sekundit lumemöllus vuhisemist pikka ootamist väärt.