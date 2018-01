Ministeerium ja kool on eri meelt

Haridus- ja teadusministeerium leidis, et Suure-Jaani kooli sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon ei vasta nõuetele ning tegi selle kohta ettekirjutuse.

Haridus- ja teadusministeerium tegi Suure-Jaani koolile ettekirjutuse, sest seal töötaval sotsiaalpedagoogil pole kvalifikatsiooni, kuid kool ühes juristiga on seisukohal, et ametis oleval sotsiaalpedagoogil on õigus koolis töötada.