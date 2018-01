Loomaaia reklaamnägu hakkab Eestit vallutama

Kui Mati Kaal omal ajal Tallinna loomaaiale maskotti valis, oli meie võimsaima kaslase ilvese (Lynx lynx) populatsioon Eesti metsades märksa suurem kui praegu. Osaliselt just seepärast on ilves valitud käesoleva aasta loomaks ning lootuses tulevikus liigi käekäiku parandada ja inimesi oma olukorrast teadvustada, tuleb tal söösta loodussaadetesse ja -artiklitesse.

Inimese silma ette satub see uhke metsakiisu pehmelt öeldes harva. Ühest küljest seetõttu, et teda on meie metsades vaevalt 50-60 pesakonna jagu. Teisalt vajab ta, et tema mitmesajaruutkilomeetrine kodupiirkond oleks vähemalt poolenisti kaitset ja toitu pakkuva metsamassiivi all.