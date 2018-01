Vaba mõte. Moodsa inimese pelgupaik

Teate, ma istun seda lugu kirjutades Tallinnas, Telliskivi loomelinnaku F-hoones. Hiiglasliku paekivist ehitise kõrge lae alla on sätitud omavahel mitte klappivad nõukogudeaegsed toolid ja lauad, kohviku seinad on täis kleebitud kultuurisündmuste kirevaid plakateid ning baarileti taga ajab rõõmsameelselt juttu kaks maailma kõige naljakama soenguga noorukit. Frisuurid on poistel erinevad, aga probleemne näonahk ja jalga tõmmatud kitsad teksad teevad neist omamoodi vahvad kaksikud. Et mõlemal kutil ilutseb seljal suur punane