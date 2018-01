Karjääriredelit mööda üles vudiv Vidi

Sel nädalal võis Sakala veergudelt lugeda Mõisaküla masinatehase laienemisest ja sellest, et tehase juhi Vitali Kanguri plaan näeb ette tänavu tööstuse uuendamisse miljoni euro investeerimist. Siinkohal tasub märkida, et nüüdseks juhitoolil istuv Kangur alustas karjääriredelil ronimist samas tehases keevitajana töötades.

Mõisaküla masinatööstuse juht sai Kangurist üle kuue aasta tagasi, kui see aktsiaseltsina ET Mõisaküla pankrotti läks ja ta selle ära ostis. Juba toona ennustas seda aktsiaseltsi juhtinud Mairold Kõrvel tehasele helget tulevikku. «Usun, et tema käe all hakkab Mõisaküla tööstusel hästi minema,» nentis ta leheveergudel.