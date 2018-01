Vanemad võitlevad lasteaeadades köökide allesjäämise nimel

Midrimaa lasteaia hoolekogu tehtud taotluses rõhutakse sellele, et köök peaks alles jääma, sest kohapeal valmistatud toit on kõige maitsvam ja tervislikum. Hoolekogu esimees Maili Kalmus pidas eriti oluliseks, et seejuures arvestatakse ka lastega, kes vajavad eritoitu. Küsitluse järgi on lapsevanemad praegu pakutavaga suhteliselt rahul.

Samasugune taotlus, kus lapsevanemad soovivad, et söök valmiks kohapeal, läheb linnavalitsuse poole teele ka Männimäe lasteaiast. Direktor Ene Männik ütles, et seda asja ajab küll hoolekogu, aga ka tema ei pea ühiskööki õigeks. «Kui tuua kahesajale lapsele kolm korda päevas termostega süüa, siis kvaliteet tõenäoliselt kannatab,» lausus ta.

Maitse asi

Männimäe lasteaia hoolekogu esimees Heiki Meinbek märkis, et vanemad ei sõdi otseselt firma vastu, keda linn hanke korras otsima asub, vaid võitlevad selle eest, et kvaliteetne toit valmiks kohapeal. «Linnavalitsus ei tea praegu ka ise, millisel moel see ühisköök toimima hakkab,» lisas Meinbek.

Abilinnapea Janika Gedvil ütles, et linnavalitsusel on plaanis järgmisel nädalal saata hoolekogudele tutvumiseks hankematerjalid ning teha seejärel koosolek, et kuulata lapsevanemate esindajate ettepanekuid. Seekord otsitakse ühist toitlustajat kõikidele linna haridusasutustele, sest lõpeb ka 2011. aastast koolides toitlustusteenust pakkunud aktsiaseltsi Baltic Restaurants Estonia leping.

Gedvil meenutas, et töötas ajal, mil koolid läksid üle ühistoitlustajale, ka ise koolis, ning oli üks proovisööja. «Seda, et kõik on alati ühe toiduga rahul, olla ei saa. Kõige tähtsam on see, et toit on eakohane ja kvaliteetne. Kus seda tehakse, pole sisuliselt vahet,» leidis ta. Gedvili sõnul on igas omavalitsuses üleüldine suundumus, et üks firma vastutab toitlustamise eest mitmes asutuses, sest see võimaldab suuremat kokkuhoidu.

Linna hangete peaspetsialist Kaidi Braun rääkis, et hange õnnestub tõenäoliselt välja kuulutada veebruari lõpus või märtsi alguses, aga kõige suurem tarkus saabub aprillis. «Siis näeme, mis olukord turul valitseb ja kas on üldse huvitatud isikuid,» märkis ta.

Sõltub äriplaanist