Lambakarjast läks huntide nahka rohkem kui paarkümmend looma

Keskkonnaameti jahinduse spetsialisti Uno Treieri andmetel sai lisaks Karksile kõige rohkem kahju Kõpu kant, kus murti 21 lammast, ning Suure-Jaanis jäädi ilma 12 villakandjast.

Hundid pärsivad lambakasvatust

Detsembris käis hundikari Raimond Tammoja lammaste kallal. Tema karjamaa on vähem kui kilomeetri kaugusel Karksi külast ning paikneb talumajade lähedal. «Sada meetrit elumajast kõige rohkem,» sõnas ta. Esimesel korral leidis peremees toona veel üle sajapealisest karjast 16 looma laibad. «Teistel oli kõri puruks ja need surid järgmiseks päevaks kopsupõletikku. Ta ju hingab kõik selle vere omale kopsudesse,» rääkis lambakasvataja, kes on ühtlasi jahimees. Kokku kaotas ta tookord 20 lammast.

Kui vahepealne aeg möödus rahulikult, siis selle nädala algul andsid hundid endast korralikult kolme traadi ja elektrikarjusega ümbritsetud aedikus uuesti märku. Seekord murdsid nad maha neli lammast ning vigastasid kahte. «Ma ei hakka kätt ise külge panema, kui neil on välimine verejooks, siis võib olla paraneb haav ära ja kosuvad,» ütles Tammoja vigastatute kohta.

Hukkunud loomade kohta on esitanud kahjunõue, kuid lammaste kinnimaksmine pole Tammoja sõnul kõige olulisem. Pigem paneb teda järele mõtlema asjaolu, et räägitakse küll, et maal võiks tegelda ettevõtlusega, aga tegelikkus on hoopis keerulisem. «Ma ei saa ju kohe võtta 500 lammast, sest tuleb katsetada, mis mu võimekus on. Ja kui ma näen juba potentsiaali lambaid pidada, on kõige suurem segaja metsloom,» lausus ta ja rääkis, et selline olukord teeb esiti küll majanduslikku kahju, aga tekitab ka küsimuse, kas on mõtet üldse asjaga tegelda, kui kindlust pole.

Kevadel soetas Tammoja 20 tõulammast karjalisa. Nii on ta lambaid ikka aeg-ajalt juurde ostnud, kui on jaksu karja suurendada. Praeguseks on hundid juurdekasvu juba maha murdnud. «Ja need on olnud kõik põhikarja loomad,» sõnas ta.

Peremees tegi hukkunutele ka lahkamise, et teada saada, kui suur on tegelik kahju. «Kahel olid kaks talle kõhus ja kahel üks, nii et kokkuvõttes oli seekord kahju mul kümme looma,» nentis ta.

Hundiuurijatel ja jahimeestel eriarvamus

Kõik viis hundilaskmisluba, mis Viljandimaal sel jahihooajal olid, on Kärstnas ära kasutatud.

«Neil oli õnne, et said oma pesakonna kätte, aga meid kimbutavate huntide ohjeldamiseks pole enam midagi teha,» tähendas Raimond Tammoja.

Ümbruskonna jahimehed arvavad, et ilmselt on üks pesakond kunagise kivilõhkumispaiga juures, mis jääb Ülemõisa poole. Kuigi Karksi lambakasvataja on ise ka jahimees, ei saa ta midagi ette võtta, sest load on lihtsalt otsas.