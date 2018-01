Kiusamine on liikunud koolikoridorist taskusse

Triin Toomesaar, kuidas kiusamine lapsele mõjub?

Triin Toomesaar FOTO: Erakogu

Kui kiusamine on käinud aastaid, muudab see last, avaldades mõju ta vaimsele ja emotsionaalsele tervisele ning sellele, kuidas ta tulevase täiskasvanuna oskab ja julgeb suhteid luua. Ta võib olla suurema tõenäosusega depressiivne, tal võib areneda mingisugune ärevushäire ning see mõjutab omakorda füüsilist tervist. Mõju võib olla ka lapse akadeemilisele võimekusele, mis omakorda tähendab, et gümnaasiumi pürgides või hiljem võivad ta valikud olla kitsamad.

Mida KiVa programmiga liitumine uutele koolile tähendab?

Liitumisel on ettevalmistav õppeaasta või praegusel juhul poolaasta. Koolis moodustatakse neljaliikmeline meeskond, kes saab juhtumite lahendamiseks eraldi väljaõppe. Kui nendeni jõuab lugu juhtumist, teavad nad täpselt, kuidas ohvrit ära kuulata, kiusajatega rääkida ja olukorda jälgida.

Kas varemalt ei osatud koolis sellises olukorras käituda?

Ühtsetest põhimõtetest ja kokkulepetest jääb koolides puudu. Õpetajad proovivad isekeskis kuidagi hakkama saada, aga kui on ülekoolilised kokkulepped ja vestlusmetoodikad, mida on teaduslikult proovitud ja uuritud, siis need aitavad ning suurem on tõenäosus, et ohvrid saavad leevendust või kiusamisjuhtumid peatatud. Soomes on uuritud, et KiVa tiimini jõudvatest juhtumitest 98 protsenti saab lõpu või kiusamine leeveneb tunduvalt.

Kõik juhtumid ei pruugi tiimini jõuda.

Jah, kuid KiVA teine sammas on ennetustöö – et neid juhtumeid üldse ei tekikski. Ennetustöö tähendab, et sügisest tehakse liitunud koolides kuni kuuenda klassi õpilastele umbes kaks korda kuus KiVa tunde ehk ennetustunde.

Mis need on?

Seal räägitakse sotsiaalsetest ja emotsionaalsetest oskustest ehk milliseid tundeid inimene tunneb ning millised on head ja halvad tunded ning kuidas aru saada, et keegi tunneb ennast halvasti.

Räägitakse ka konkreetselt, mis on kiusamine, miks see on halb ja kuidas seda peatada. Seda ainult ei räägita, vaid õpitakse ka sekkuma ja ennast kehtestama ning seda, et täiskasvanu teavitamine on üks viise, kuidas saab aidata oma koolis kiusamist vähendada. Neid asju tehakse erinevate harjutuste ja arvuti kaudu, et laps saaks õppida kiusamist ära tundma ja tegutsema.

Kui oluline on just laste osa, et kool saaks kiusamisvabaks?

Lapsed peaksid hakkama ise vastutust võtma selle eest, kas nende grupis on kiusamine lubatud ja milline on kõrvalseisja roll. Kõrvalseisja roll on hästi oluline ja seda on

ka uuringud välja toonud. Kõrvalseisjast sõltub see, kas kiusamine saab alata ja jätkuda ning kui kaugele see ulatub.

Kas Eesti praktika põhjal on näha, et KiVa on aidanud?

KiVa koolid teevad igal kevadel veebis anonüümse õpilasküsitluse. Selle põhjal on näha, et ohvrite osa järjest väheneb. Kui Eesti keskmine ohvrite arv on uuringutes 22 protsenti, siis neis KiVa koolides, kes läksid vastu oma viiendale õppeaastale, oli ohvrite osa eelmise aasta mai andmetel kahanenud 15,7 protsendini.

22 protsenti on kõva viiendik. Kuidas sellesse suhtuda?

Kahjuks oleme eri edetabelites ohvrite arvu osakaalu poolest tipus. Põhjamaades, mille poole soovime justkui püüelda, on see näitaja märkimisväärselt väiksem.

Tänapäeval ei jää kiusamine enam kooliseinte vahele. Kuidas see veel avaldub?

Uue liigina on ilmunud küberkiusamine. Kui varem sai kiusajate eest vähemalt koju peitu minna, siis nüüd tuleb see mõnes mõttes koju kaasa. Needsamad Facebooki gruppides tagarääkimised või halvustavad märkused, libakontod ja piltide postitamine. Olen kuulnud ka sellisest kiusamise vormist, et arvuti või telefoni mängukeskkonnas pätsatakse punkte ja level’eid. Kiusamine on lihtsalt liikunud koolist taskusse.

Ja lapsele võib seegi olla traumeeriv.