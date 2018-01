Alexela jääb konkurentsiametiga erinevale seisukohale

Vaidlus selle üle, kas Lätis kehtestatud väiksem kütuseaktsiis viib Mulgi vallas inimesi rohkem naaberriiki tankima, tekkis eelmise nädala lõpul, kui Sakala avaldas artikli «Tanklad kaotavad piiri ääres raha. Vallajuhid Läti kütuserallit ei taju».

Loo aluseks oli konkurentsiametist Mulgi vallavalitsusele saadetud kiri, milles uuriti, kuidas vallajuhid näevad Läti odavama kütuse mõju oma valla territooriumil asuvatele tanklatele. Vallavanem Peeter Rahneli allkirjaga vastuses teatas vallavalitsus konkurentsiametile, et nemad muutusi ei taju ega usu, et inimesed 10–15 senti odavama liitrihinnaga kütuse pärast hakkaksid 64 kilomeetrit sõitma, et lähimas Lätis asuvas tanklas käia.

Ain Kuusik leidis seepeale, et vallajuhid ei tea tegelikku olukorda, ning selgitas, et tegelikult on piiriäärsetes tanklates käive kahanenud.

Pärast artikli ilmumist saatis Sakalale oma kommentaari konkurentsiamet, kelle käsutuses on Alexela Oili raamatupidamisosakonnalt saadud käibed. Nendele toetudes kinnitas konkurentsiameti konkurentsiteenistuse koondumiste kontrolli osakonna juhataja asetäitja Veiko Ilves, et ametlikud arvud mingit muutust kolme aasta jooksul ei näita. «Seega võiks järeldada, et vastupidi artiklist tekkida võivale arusaamale on vallajuhid väga hästi kursis, kuidas kütusemüüjatel nende haldusterritooriumil läheb,» teatas Ilves.

Kolmapäeval uuris Sakala Alexela esindajalt, millest võis tuleneda asjaolu, et ettevõtte juhi Sakalale antud kommentaar on vastuolus konkurentsiameti andmetega. Neljapäeval vastas Ain Kuusik järgmiselt: «Meie (ajakirjaniku ja Ain Kuusiku – toimetus) vestluse peamine sisu oli üldiselt Läti ja Eesti kütuseaktsiisi erinevusest tulenev vaba turumajanduse põhimõtete toimimine, mille tagajärjeks on tankimiste vähenemine osas piiriäärsetes Alexela tanklates. Intervjuus tõin ära ka umbkaudsed määrad, täpseid numbreid ei ole meil võimalik avaldada, sest sest see on meie ärisaladus.»