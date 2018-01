Saaremaa taksofirma tõi Viljandisse särtsu

Võrreldavad linnad

Osilia Takso on 2014. aastal Kuressaares tegevust alustanud ettevõte. Viljandi on esimene koht, kuhu see on laienenud. Firma juhatuse liikme Tarmo Susi selgitust mööda kaalusid nad laienemisplaane tehes Eesti mõistes keskmise suurusega linnade vahel.

«Tallinna, Tartusse või Pärnusse me esialgu ei trügi, seal on taksoturg niigi üleküllastunud,» rääkis Susi. Valik langes lõpuks Viljandi kasuks, sest see on pindalalt ja ka muude näitajate poolest Kuressaarega võrreldav.

Kuressaares on Osilia Takso Tarmo Susi sõnul turu võitnud ning neile kuulub sellest umbes 70 protsenti. Ettevõte pruugib ka Saaremaal ainsa taksofirmana elektriautosid. Juhatuse liige usub, et see on nende senise edu üks pante.

«Elektriautod ikkagi eristuvad ülejäänutest, on uued ja huvitavad. Inimesed proovivad selle ära ja neile hakkab selle vaiksus meeldima,» rääkis Susi.

Saaremaal sõidab praegu viis Osilia Takso autot, kevadel on oodata kuuenda lisandumist. Ka Viljandisse kavatsetakse autosid juurde tuua, kui vähegi tööd jagub.

«Seda võin ma klientidele lubada, et niipea kui tellimuste arv ületab võimalusi neid ühe autoga teenindada, toome neid juurde,» lausus Tarmo Susi.

Vana tegija on skeptiline

Staažikas Viljandi taksojuht Mati Reinup ei teinud uue tulija lisandumist kommenteerides saladust, et on tolle väljavaadete suhtes skeptiline.

«Kõik võivad proovida, aga ma olen kindel, et neil see ainult proovimiseks jääbki,» hindas Reinup.

Tema kinnitusel on Viljandi taksoturg juba praegu pingeline.

«Minul saab varsti 40 aastat täis ja ma olen noorematele kolleegidele ikka öelnud: esimesed 20 aastat on raske, siis läheb natuke kergemaks,» jutustas Reinup. Ta rõhutas aga, et iseenesest on tal uute proovijate üle hea meel.

«Muidu hakatakse veel rääkima, et vanad olijad ei luba tulla või midagi niisugust.»

Küsimusele, kas ka temal on käinud peast läbi mõte hakata elektriautoga taksot sõitma, vastas Mati Reinup jaatavalt, kuid lisas, et teda on selle idee juurest pelutanud piiratud sõiduulatus, mis ei jäta kuigi palju mänguruumi olukorras, kus tuleb ootamatult minna kuhugi kaugemale.