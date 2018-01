Linn ei taha riigile kuuluvaid maatükke enam hooldada

Linna haljastus- ja heakorraspetsialist Liisi Preedin rääkis, et linnas on veel neid kinnistuid, mis on reformimata riigimaa ehk mis kuuluvad küll riigile, aga on sisuliselt peremeheta. Kui need on käidavas kohas, on linn nende hooldamise enda kanda võtnud. Näiteks leiab ühe sellise ala, kui sõita Tartu poolt linna sisse, Viljandi Veevärgi juures kasvavate remmelgate juurest.