Koolimajas aitab lärmi summutada tantsuvahetund

Põhikooli viimases klassis õppiv neiu kasutab vahetundi selleks, et eesootavaks teadmiste kontrolliks korrata või lihtsalt puhata, sest tunnid on mahukad. Kui kisa on vähem, on õppida lihtsam. Kinsi meenutas, et kui ta ise algklassides käis, siis korraldatud tegevust polnud – mängiti mänge ja kummikeksu.

Jakobsoni kooli huvijuht Moonika Pärna rääkis, et on koos õpilasesindusega aastaid mõelnud, kuidas vahetundide ajal lastele tegevust leida. Seda, et tantsuvahetund nii populaarseks osutub, ei osanud nad kohe arvatagi: esimestel päevadel on aulasse kogunenud 60–70 last. Lisaks on Pärna sõnul suurtel vahetundidel avatud võimla, mis tõmbab rohkem poisse.

Iga päev tegelevad tantsijatega kaks suuremat õpilast. Et tantsuvahetund on neljanda pausi ajal, mil neljanda kuni kuuenda klassi õpilased on söömas, on osalejate seas rohkem väiksemaid koolijütse. «Suured on tagasihoidlikumad ja piiluvad ukse vahelt,» ütles huvijuht.

Ukse juures olnud seitsmenda klassi tüdrukud Mireli Jõgise ja Karoline Käsper ütlesid, et ei tantsi, sest see on natuke piinlik. «Oleme tele-

fonis ja räägime juttu,» lausus Mireli Jõgise ja lisas, et omaette klassis olles võib ka tantsida.

Sekretär-juhiabi Geit Mändmets ja Moonika Pärna olid ainsad täiskasvanud, kes tantsuvahetunnist osa võtsid. Nad ütlesid, et kui mingis vanuses võib teistega koos hüppamine piinlik tunduda, siis nende vanuses enam mitte. Ükski õpetaja pole veel tantsupisikuga nakatunud.

Mändmetsa randmel olev aktiivsusmonitor mõõtis suurimaks pulsisageduseks, mis ta tantsu ajal saavutas, 174 lööki minutis. Samme kogunes 20 minuti jooksul umbes 1500. Tavaliselt tuleb tema sõnul tööpäeval kokku 3000–4000 sammu. Sel nädalal kõigist tantsuvahetundidest osa võtnud Mändmets lubas seda ka edaspidi teha.

Moonika Pärna sõnul pole tantsuvahetund nende kooli leiutis, vaid seda tehakse ka mujal.