Kõige rohkem läheb inimesi kaduma kehvade lähisuhete tõttu

Teise mehe asukoht on seniajani teadmata. Teada on vaid niipalju, et mees lahkus kodust pärast peretüli. «On võimalik, et ta varjab oma asukohta tahtlikult,» ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.

Ta sõnas, et jõuludest uue aasta alguseni pole kadunuid tavapärasest enam. Otsingute kõrghooaeg on marja- ja seeneaeg, mil inimesed orientiiri kaotavad ja kodutee leidmiseks korrakaitsjate kaasabi vajavad.

Jõulud muudavad depressiivseks

Möödunud aastal jäi kogu Eestis kadunuks 31 inimest. Politsei operatiivteabetalituse juht Ottomar Virk ütles, et nii leitud kui ka kadunuks jäänud inimeste arv on aasta-aastalt üldjuhul samas suurusjärgus. Teisalt tuleb jõulude paiku sagedamini ette, et inimesed muutuvad depressiivsemaks, kui nende pereelus on juba probleeme. «Eks arvud varieeru aasta läbi, on tõususid ja mõõnasid,» nentis Virk.

Teisalt on inimeste teadlikkus ja kogukondlik vastutustunne operatiivtalituse juhi tähelepanekut mööda suurenenud ning seetõttu teatatakse kadumisjuhtudest rohkem. «Enamik kadunutest leitakse üles esimese päevaga,» lisas ta.

Kehvad suhted viivad kodunt

Sihtasutuse Kadunud juhatuse esimehe ja tegevjuhi Aare Rüütli sõnul pole kuidagi normaalne olukord, kus 31 inimest on kadunud. «See, et Eesti riigis ei teata, kus need inimesed on, on ebanormaalne. See on lubamatu!» ütles Rüütel. Tema hinnangul tuleks teada saada, mis on 31 inimesega juhtunud. «Siis saaks edasi mõelda, kas ja millist ennetustööd tuleks teha.»

Ottomar Virk ütles, et kõige rohkem põhjustavad kadumist inimeste omavahelised kehvad suhted, sealhulgas perevägivald. «Minnakse tülli ning soovitakse teist poolt panna kättemaksuks muretsema. Palju juhtumeid on seotud ka alkoholiga, sest siis avalduvad inimestel ennasthävitavad käitumismustrid sagedamini,» rääkis ta.

Nagu Aare Rüütel leidis ka Ottomar Virk, et kadumisjuhtumite puhul tuleb minna probleemi algpõhjuste juurde. Tema sõnul saab politsei sekkuda ka siis, kui inimesed kaovad kehvade lähisuhete tõttu. «Paljud asjad algavad lähisuhtevägivallast. See on teema, millega aasta-aastalt järjest rohkem tegeleme,» ütles Virk.

Operatiivteabetalituse juhi hinnangul on inimeste teadlikkus, julgus ja usaldus kasvanud ning politsei poole pöördutakse perevägivalla juhtumite puhul üha rohkem. «Kui tunneme, et selles suhtes kõik päris korras pole ning keegi on kannataja, on meil võimalik abi leida õiges faasis, et see probleem ei laieneks,» lausus Virk. Ta lisas, et aastaid tagasi olid lähisuhtevägivalla lood suhteliselt suletud, aga nüüd on need avanenud.

Rüütli tähelepanekut mööda võivad inimesed lisaks kehvadele lähisuhetele kaduma minna siis, kui nad on langenud kuriteo ohvriks, neil on kaelas suured võlad, neid tabavad ootamatud terviserikked ning kui nad ei saa abi. Ta lisas, et kõigil inimestel on võimalik kaotsiläinute otsimisele kaasa aidata, kui igaüks annetaks sihtasutusele Kadunud kas või mõne euro.