Konkurentsiamet: Alexela käive Mulgi vallas pole vähenenud ja vallajuhid räägivad õigust

«Konkurentsiametile esitatud andmetest selgub, et kõnealustes tanklates on müügimahud viimasel kolmel aastal olnud väga stabiilsed ning püsinud peaaegu muutumatutena,» kirjutas Sakalale konkurentsiameti konkurentsiteenistuse koondumiste kontrolli osakonna juhataja asetäitja Veiko Ilves. «Seega võiks järeldada, et vastupidi artiklist tekkida võivale arusaamale on vallajuhid väga hästi kursis, kuidas läheb kütusemüüjatel nende haldusterritooriumil.»