Bänd ei passi bassita

FOTO: Madis Reimund Lauri Kadalipp Social Jazz koosneb headest sõpradest, kelles põleb huvi mängida nüüdisaegset džässmuusikat.

Lauri Kadalipp, nimi Kadalipp on Viljandi kandis päris hästi tuntud, aga rääkige palun endast natuke lähemalt.

Olen Viljandis üles kasvanud ning lõpetanud Viljandi Maagümnaasiumi ja muusikakooli. Pärast põhikooli läksin õppima Tartusse Heino Elleri nimelisse muusikakooli. Seal omandasin muusikupaberitega keskerihariduse. Praegu elan kolmandat aastat Tallinnas ning lõpetan parajasti Eesti teatri- ja muusikaakadeemias bakalaureuseõpet džässmuusika interpretatsiooni erialal.

Suhtelisest noorusest hoolimata on teil muusikuna seljataga juba päris pikk aeg. Mida olete selle jooksul kõrva taha pannud?

Selline pikk praktika on mind viinud väga huvitavatesse eri sorti koosseisudesse ja projektidesse. Olen tõesti saanud oma vanuse kohta päris palju kogeda. Olen teinud džässmuusikat, mänginud mitmes orkestris, Viljandi kaudu ka puhkpilliorkestrites, võitnud konkursse ja käinud rahvusvahelistel tuuridel. Kollektiivis Big Band Tartu olen praegu dirigendi rollis.

Aga ma olen üles kasvanud pärimusmuusikuna – ma nimelt alustasin õpinguid hoopis torupilliga. Mõistagi on torupill ja saksofon väga erinevad ning muusika, mida nendega saab mängida, on ka totaalselt erinev. Torupilli kõrvalt mängisin vahepeal klarnetit ja eks sealt see üleminek saksofonile tulnud.

Pärimusmuusikat õppides sain võimaluse käia ära Indias pärimusmuusikaentusiastide laagris. Ethno Indias käisin koos Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Taavet Nilleriga. Väga tore kogemus oli. Maailmamuusika on olnud minu arengu väga suur mõjutaja.

Olete muusiku köögipoolt näinud mitme nurga alt. On see siis amet, millest unistada?

Naljaga pooleks öeldakse, et kui sul pole midagi muud teha, siis hakka muusikuks. Või et kui muid võimalusi pole, siis hakka muusikuks. Tegelikult on see äärmiselt põnev elukutse. Elan seda elu väga kirevalt, jooksen ühest kohast teise, suhtlen paljude inimestega. Nii et sa saad teha, mis sulle meeldib, ehk siis pilli mängida, inimestel on hea tuju ja ühtlasi saad positiivse laengu, kui teistele läheb korda see, mis su pillist välja tuleb.

Kuidas Lauri Kadalipp Social Jazz sündis?

Nagu ikka selliste pikemaajaliste bändide puhul oli alguses üks täiesti juhuslik kokkusattumus. Olin juba ammu soovinud bändi teha, aga ei saanud seda ratast veerema. Siis tuli Tartust üks kontserdipakkumine, mis kõlas põhimõtteliselt nii, et «Lauri, pane bänd kokku!». Ütlesin, et okei, vahel tulebki ajutiste koosseisudega kontserte teha ja kõik on väga tore ja meeldejääv. Kõik läks kenasti, aga ma ei saanud ühtegi bassimängijat kätte.

Mõtlesingi just, et mis bassimängijaga juhtus.

See oli puhas juhus: keegi võimalikest koostööpartneritest-bassimängijatest ei olnud lihtsalt vaba. Nii mõtlesingi, et miks mitte, teeme midagi huvitavat. Kirke Karja võttis mugavustsoonist väljaastumisel kõige suurema riski. Kui meie Tõnu Tubli ja Allan Järvega saame mängida oma pille, nagu me seda tavaliselt teeme, siis Kirke oli täiesti uues olukorras, kus ta pidi hoolitsema loo muusika, harmoonia ja ka bassi eest, samas kui tal on ainult kaks kätt.

Ilma bassita džässi on varemgi maailmas tehtud, kuulasime näiteid ka. Kirjutasin siis natuke muusikat juurde ja saime oma kava kokku. Nüüd sai sellest plaat. Selles mõttes on hästi tore, et nii kaugele jõudsime.

Mõnusa vaibiga maitsekas album sai, toredat eksperimentaalset tonaalsust on samuti. Igal juhul odava populaarsuse peale te küll välja ei läinud.

Seda mitte, populistlikku teed vältisime. See ei olnud plaanis juba algusest peale.